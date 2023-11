Malesia-Giappone: Kishida a Kuala Lumpur, colloqui su cooperazione militare marittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia e Giappone si impegnano ad aumentare la collaborazione nella difesa marittima per rafforzare la sicurezza e garantire stabilità nell'Indo-Pacifico. Lo ha detto il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, ricevendo a Kuala Lumpur l'omologo giapponese, Fumio Kishida. La Malesia, ha detto Anwar, spera di poter chiudere un pacchetto di accordi entro metà dicembre, prima dell'Asean-Japan Commemorative summit in agenda il 16 dicembre a Tokyo. Kishida ha da parte sua parlato della possibilità di "esercitazioni marittime congiunte". Le parti hanno discusso della situazione della sicurezza Mar cinese meridionale, oltre che di temi bilaterali come cooperazione sulla transizione energetica e sull'educazione. Quanto alla crisi in Medio Oriente, al netto di "differenze" nelle valutazioni, entrambi i Paesi hanno promesso l'impegno in favore della pace e di una assistenza umanitaria a Gaza. (Inn)