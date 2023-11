Spagna: militanti Partito socialista approvano accordi con Sumar e altre formazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militanti del Partito socialista e operaio spagnolo (Psoe) hanno approvato con un'ampia maggioranza, l'87,13 per cento, i patti di investitura con Sumar e altre formazioni. Nella consultazione hanno votato il 63,4 per cento degli iscritti, secondo fonti del partito. Sebbene nella domanda rivolta ai militanti non fosse menzionata una eventuale legge di amnistia, si è fatto riferimento ai possibili accordi che il Psoe potrebbe concludere con i gruppi indipendentisti. Pertanto i patti già conclusi con le forze catalane e basche sono stati approvati. (Spm)