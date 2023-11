Legge Bilancio: Borghi (Iv), da domani senatori Italia viva a confronto con società civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani, come senatori di Italia viva-Il Centro-Renew Europe, apriremo un confronto e un dialogo costruttivo con le parti sociali, le associazioni di categoria, il mondo dell'impresa, del lavoro, delle professioni sanitarie e dei giovani talenti che sono emigrati all'estero per discutere della legge di bilancio (che secondo i sondaggi viene bocciata dalla maggioranza degli Italiani). Lo afferma in una nota il capogruppo di Italia viva al Senato, Claudio Borghi. "Una attenzione particolare la dedicheremo alle famiglie italiane, di cui è evidente che il governo si interessi poco, come dimostrano le scelte della destra sulla decontribuzione per le mamme e dell'aumento dell'Iva per i prodotti dell'infanzia (altro che sostegno alla famiglia!). Il governo ha già detto alla sua maggioranza di non lavorare per migliorare il testo in Parlamento; noi al contrario lavoreremo nella presentazione di alcune proposte di modifica con emendamenti concreti, condivisibili, chiari. L'opposizione, dalle nostre parti, si fa così: nè con barricate, nè risolvendo i problemi interni alla maggioranza, ma mettendo in campo idee e proposte (frutto anche del confronto con parti sociali e stakeholders) per il bene dell'Italia", conclude. (Com)