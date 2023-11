Covid: Pd Lazio presenta interrogazione a Rocca su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Pd in Consiglio regionale del Lazio presenta un'interrogazione al presidente Rocca "per sapere se la regione è in grado ad oggi di assicurare una copertura vaccinale anti Covid adeguata". "Dopo tanti annunci sulla sanità, a 8 mesi dall'insediamento della nuova giunta Rocca, il Lazio è maglia nera nella campagna di vaccinazione anti Covid, i pronto soccorso scoppiano, i privati ottengono sempre maggiori spazi, medici e infermieri del servizio pubblico denunciano una totale mancanza di ascolto e coinvolgimento. Ecco la fotografia della sanità laziale a guida centrodestra". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale Mario Ciarla e il componente della commissione Sanità Rodolfo Lena. "Con migliaia di nuovi casi di contagi certificati, peraltro di molto sottostimati rispetto alla realtà, nel Lazio non c'è stata alcuna campagna di comunicazione veramente efficace per sensibilizzare l'utenza rispetto all'opportunità di continuare a proteggersi - si legge nella nota del Pd -. Molti medici di base hanno rinunciato a somministrare loro stessi il vaccino per la difficoltà a reperire le dosi; tanti cittadini non si stanno vaccinando perché non riescono a prenotare, mentre persone fragili e anziani rischiano di non essere tutelati. Per questo abbiamo presentato un'interrogazione al presidente Rocca per sapere se la regione è in grado ad oggi di assicurare una copertura vaccinale adeguata alle necessità. Se nemmeno in una condizione di non emergenza questa amministrazione non riesce a garantire un servizio pubblico ordinario adeguato c'è davvero da preoccuparsi", conclude la nota del Pd. (Com)