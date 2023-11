Riforme: Fratoianni (Avs), proposta della destra è un "Frankenstein giuridico istituzionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della destra di premierato è un "Frankenstein giuridico istituzionale", un modo per demolire la Costituzione che invece dovrebbe essere attuata fino in fondo e meglio di quanto di sia fatto fino ad oggi. Ed è un Frankeinstein che ha un obiettivo: dare tutti i poteri in mano ad una sola persona. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra (Avs), parlando con i cronisti a margine dell'evento di Avs in corso a Roma "Un clima migliore per l'Europa". "Ma insomma abbiamo un Parlamento svuotato, umiliato, messo all'angolo con il ricorso continuo alla decretazione d'urgenza, con voti di fiducia a raffica sempre e comunque. E vogliono ancora più potere nelle loro mani, isolando e limitando i poteri del capo dello Stato? Noi non ci stiamo", ha aggiunto. (Com)