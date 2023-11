Riforme: De Cristofaro (Avs), premierato Meloni è pasticcio di norme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mito della governabilità genera mostri. Il premierato all'italiana presentato da Giorgia Meloni in pompa magna è un pasticcio: la madre di tutte le riforme" in realtà sono cinque articoli di norme che non stanno le une con le altre. Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo misto del Senato, aprendo l'iniziativa "Un clima migliore in Europa. Per l'ambiente, il lavoro, la salute e la pace" in corso a Roma. "Una moneta di scambio fra Fd'I e Lega per quell'autonomia differenziata che renderebbe irreversibili e ancora più grandi le disuguaglianze fra nord e sud. E uno spot utile a nascondere agli italiani le divisioni e gli errori della destra sulla legge di bilancio. Il succo del premierato della Meloni - prosegue - è che comanderebbe uno solo. Il governo del capo che vorrebbero la Meloni e la destra farebbe saltare in un colpo solo tutto il complesso meccanismo di bilanciamento dei poteri che ha garantito al nostro Paese una democrazia seppur imperfetta per settant'anni. Ci sarà un motivo se nessun paese al mondo ha adottato questo sistema", conclude De Cristofaro. (Com)