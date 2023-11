Aerospazio: Urso da domani a Siviglia per vertice Esa e riunione ministri Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, Adolfo Urso, si recherà a Siviglia domani e martedì, 6 e 7 novembre, per partecipare al Consiglio dell'Esa (Agenzia spaziale europea) a livello ministeriale e alla riunione informale del Consiglio competitività dell'Ue sul tema Spazio. La due giorni di Siviglia sarà un momento decisivo per definire gli sviluppi dei programmi spaziali europei nei prossimi anni, in cui Italia ha un ruolo da protagonista. Nelle riunioni verranno quindi determinati gli orientamenti politici su come garantire l'accesso indipendente, affidabile, sostenibile ed economicamente vantaggioso dell'Europa allo spazio, nonché su come portare avanti le ambizioni esplorative dell'Europa in un contesto internazionale. Per l’occasione il ministro Urso svolgerà, a margine delle riunioni, una serie di incontri bilaterali sullo spazio e sulla politica industriale Ue. (Com)