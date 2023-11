Piano Mattei: Mantovano a Provenzano, sono pronto ad illustrarglielo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c’è fuffa, c’è realtà nel piano Mattei". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ed autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, ospite de “Il caffè della domenica”, su Radio 24, in merito alle critiche del deputato e responsabile Esteri del Partito democratico, Giuseppe Provenzano, che ha definito "un bluff" il piano Mattei. "Sono pronto ad illustrare il piano a Provenzano, se ha voglia di ascoltare", ha aggiunto Mantovano. (Rin)