Natalità: Roccella, decontribuzione per donne con figli misura sperimentale ma importantissima

- È la prima volta in cui in due manovre finanziarie consecutive un governo stanzia 1,5 e 1 miliardo di euro per la decontribuzione a favore delle donne. Lo ha detto il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Maria Roccella, intervenuta a "SkyTg24". "È una misura sperimentale che dura un anno ma la decontribuzione c'è ed è una misura importantissima. Per le mamme di tre figli dura tre anni, per il secondo figlio un anno e vedremo nelle prossime finanziarie se sarà il caso di rifinanziarla. Decontribuzione vuol dire più soldi nelle buste paga per le donne che hanno un secondo figlio. I desideri delle donne italiane sulla genitorialità prevedono sempre almeno due figli, poi in realtà non è così, quindi per noi non è soltanto un aiuto alla natalità ma alla libertà delle donne di realizzare i propri desideri e di non essere ostacolate da condizioni di lavoro e da salari che ostacolano e impediscono la realizzazione di tale desiderio", ha aggiunto. (Rin)