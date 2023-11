Riforme: Schlein su premierato, lo contrasteremo in Parlamento ed anche fuori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una riforma pasticciata e pericolosa, presentata ora come distrazione di massa dalle promesse tradite della manovra e dalla mancanza di risposte sul terreno economico e sociale, mentre le diseguaglianze aumentano". Lo afferma, in una intervista ad "Avvenire", la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in merito alla riforma costituzionale del governo sul premierato. "La riforma stravolge la Repubblica parlamentare, indebolisce il Parlamento e le prerogative del presidente della Repubblica, che è l'istituzione che ha garantito maggiore stabilità e credibilità al Paese", aggiunge la parlamentare, che alla domanda se il Pd siederà al tavolo per provare a modificare il testo o opterà per l'"Aventino", risponde: "Avevamo proposto la sfiducia costruttiva, un limite ai decreti d'urgenza, la riforma della legge elettorale per ridare ai cittadini potere di scelta dei rappresentanti. Ma nella loro proposta non c'è niente di tutto questo, solo la storica voglia della destra di un capo solo al comando. Noi la contrasteremo con ogni strumento a disposizione in Parlamento e anche fuori". (Rin)