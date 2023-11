Natalità: Roccella, aziende creino clima di lavoro favorevole alla genitorialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se vogliamo invertire il trend demografico che va verso la denatalità dobbiamo fare tutti qualcosa: il governo ha fatto la sua parte e la farà ancora, ma chiediamo alle imprese di indirizzare il welfare aziendale verso la genitorialità e la creazione di un clima di lavoro amichevole verso i genitori, in particolare le madri. Lo ha detto il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Eugenia Maria Roccella, intervenuta a "SkyTg24". "La spirale di denatalità va un po' in automatico, ogni anno si riduce il numero di donne in età fertile e questo crea un circolo vizioso. Il tasso di dimissioni di donne lavoratrici dopo l'assenza per maternità è ancora troppo elevato. Noi vogliamo evitare questo, quindi martedì 7 novembre sottoscriveremo un patto con una cinquantina di aziende che agirà su più snodi: il rientro delle donne dopo la maternità, i bisogni sanitari e la possibilità per le donne di essere valutate non sulla base delle presenze ma su quella degli obiettivi", ha aggiunto. (Rin)