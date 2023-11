Russia: Cecenia, figlio di Kadyrov nominato ai vertici dell'apparato di sicurezza del padre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adam Kadyrov, il figlio quindicenne del leader ceceno Ramzan Kadyrov, è stato nominato a ricoprire un ruolo di alto livello nella guardia del corpo del padre. Lo hanno reso noto i funzionari della sicurezza ceceni. Gli alleati del leader ceceno hanno elogiato Adam Kadyrov, che compirà16 anni questo novembre, per il suo coraggio e si sono congratulati con lui per la sua nomina. Nei mesi scorsi Adam Kadyrov era apparso in un video pubblicato dal padre sui social media in cui prendeva a pugni e calci un prigioniero accusato di aver bruciato il Corano. Uno dei massimi funzionari della sicurezza di Kadyrov, Zamid Chalaev, ha detto che Adam è stato nominato a capo del dipartimento per garantire la sicurezza del leader ceceno.(Rum)