Singapore: il primo ministro annuncia transizione alla guida del partito di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, lascerà a novembre 2024 la guida del Partito d'azione popolare (Pap) al suo vice, il ministro delle Finanze Lawrence Wong, mossa che prelude a un possibile cambio alla guida del Paese. "Ho piena fiducia in Lawrence e nel suo team. Non c'è motivo per rinviare ulteriormente la transizione. Intendo pertanto passargli il testimone prima delle elezioni generali", ha detto Lee in previsione del congresso che si terrà a novembre prossimo nel 70mo anniversario della fondazione del partito. Il Pap, che da decenni controlla il sistema politico della nazione asiatico, ha ottime probabilità di vincere le elezioni generali del 2025, rendendo Wong candidato naturale ad essere il prossimo primo ministro. Il ministro delle Finanze deve buona parte della sua notorietà al ruolo decisivo avuto nella gestione dell'emergenza pandemica, contribuendo al disegno di strategie molto restrittive compreso un capillare piano di tracciamento dei contagi. (Git)