Riforme: Barelli (FI), vanno nella direzione della stabilità, voto degli elettori non sarà più tradito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma costituzionale varata dal governo mira a dare stabilità al governo, a far venire meno il malvezzo dei cambi casacca e a fare in modo che il voto degli elettori non sia tradito nel corso della legislatura. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, intervenendo a "SkyTg24". "Il centrodestra ha presentato un programma agli italiani in cui c'è anche l'elezione diretta del premier. Il dibattito è corretto che ci sia, Giorgia Meloni ha sottolineato che sarà il parlamento a dover fare eventuali valutazioni e approfondimenti, ma credo che la strada sia quella giusta", ha detto Barelli. "La cosa fondamentale è che un governo eletto dai cittadini vada avanti per tutta la durata della legislatura e i cittadini daranno giudizio a fine legislatura: se sarà positivo il governo e la coalizione governeranno anche nei successivi cinque anni, altrimenti andranno a casa", ha aggiunto. (Rin)