Maltempo: Mantovano, c'è grande vicinanza del governo

- "E' ovvio che non ci si ferma qui, ma per andare oltre saranno necessarie delle stime più precise. Nel frattempo, c’è una grande vicinanza, più di un esponente del governo si è recato sul posto per manifestarla concretamente con la sua presenza". Lo ha affermato, in merito alle prime risorse stanziate per le conseguenze del maltempo in Toscana, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ed autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, ospite de “Il caffè della domenica”, su Radio 24. (Rin)