Paesi Bassi: atti vandalici durante la notte contro i principali musei di Amsterdam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi musei di Amsterdam, tra cui il Rijksmuseum, il Museo Van Gogh e lo Stedelijk Museum, sono stati imbrattati di vernice durante la notte. Il servizio di sicurezza ha arrestato due sospetti e li ha consegnati alle forze dell'ordine, come riferito dalle autorità dei Paesi Bassi. Non è ancora chiaro il motivo per cui gli edifici siano stati deturpati. "Speriamo di fare più chiarezza sull'accaduto dopo aver interrogato i sospettati", ha detto la polizia. Gli atti vandalici sono stati commessi durante la Notte dei musei. Intorno alle 21:45 il sottopassaggio del Rijksmuseum è stato imbrattato in più punti e sono state colpite anche alcune finestre del Museo Van Gogh. Un portavoce della polizia ha detto inoltre che "alcuni passanti erano coperti di vernice".(Beb)