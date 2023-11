Legge Bilancio: Barelli (FI), manovra va incontro alle fasce più deboli, la sinistra dovrebbe apprezzarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa dovrebbe essere una manovra apprezzata dalla sinistra, dal momento che è una manovra che la sinistra avrebbe dovuto fare negli anni precedenti: riduce le tasse agli stipendi bassi, andando incontro alle fasce più deboli, alle imprese e alle famiglie. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, intervenendo a "SkyTg24". "Nel 2023, quando fu istituito il taglio cuneo fiscale di 6 punti per i redditi fino a 35 mila euro e del 7 per quelli fino a 25 mila, la critica era che la misura sarebbe rimasta in vigore solo per un anno. Invece non è stato così. La coperta è questa. Certo, Forza Italia avrebbe voluto fare di più, ma la manovra è oggettivamente attenta ai problemi del Paese, in un momento di grandissima difficoltà a livello internazionale", ha aggiunto. (Rin)