Turchia: Ozgur Ozel eletto nuovo leader dell'opposizione alla guida del Chp

- Il Partito repubblicano popolare (Chp), principale formazione politica di opposizione al presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan, ha un nuovo capo dopo 13 anni di leadership di Kemal Kilicdaroglu. Il congresso del Chp ha infatti eletto come nuovo leader Ozgur Ozel, 49 anni, vicepresidente del gruppo parlamentare del Chp dal 2015 e deputato dal 2011. "Con la decisione dei delegati del congresso dico addio alla carica di capo del partito (...) e auguro successo al nuovo presidente Ozel", ha detto Kilicdaroglu, ex candidato alla presidenza, su X, precedentemente noto come Twitter. Il politico 74enne guidava il partito d'opposizione dal maggio 2010. Il congresso del partito è iniziato sabato sera e si è concluso nella notte. Il divario tra Kilicdaroglu e Ozel al secondo turno è stato di soli due voti. Nel suo discorso dopo la vittoria, il nuovo leader dell’opposizione Ozel ha affermato che intende concentrarsi sulle elezioni amministrative turche previste per il 31 marzo 2024, aggiungendo che già domani, 6 novembre, incontrerà con i capi di tutti i rami del partito per sviluppare una strategia per la campagna. (Tua)