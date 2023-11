© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tremilaottocento interventi in tre giorni, 625 Vigili del fuoco al lavoro con 199 automezzi tra Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. Continuano le operazioni di soccorso, di assistenza alla popolazione e la ricerca dispersi". E' quanto si legge sul profilo X (ex Twitter) dei Vigili del fuoco, in merito al maltempo in Toscana. (Rin)