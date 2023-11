Medio Oriente: ministra Esteri francese, troppi civili morti sotto bombardamenti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Troppi civili sono morti a causa dei bombardamenti israeliani su Gaza. Lo ha affermato la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, in conferenza stampa a Doha con il premier Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che ricopre anche l'incarico di capo della diplomazia dell'emirato. Colonna ha rilevato come scuole, ospedali, lavoratori umanitari e giornalisti debbano essere protetti dai bombardamenti. La ministra francese ha poi ricordato la conferenza umanitaria internazionale lanciata dall'Eliseo per il 9 novembre a Parigi, che si concentrerà sulle modalità per "garantire il rispetto del diritto internazionale" e dei bisogni fondamentali quali sanità, acqua, energia e cibo, sollecitando un’azione concreta a favore dei civili di Gaza. (Frp)