Business news: guerra a Gaza, in Libano le entrate del turismo calano del 95 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è registrato un calo del 95 per cento delle entrate del turismo in Libano, a causa della situazione regionale, della guerra nella striscia di Gaza e delle tensioni al confine meridionale con Israele. Lo ha annunciato il presidente dell'Associazione delle agenzie di viaggio e turismo, Jean Abboud, all'emittente libanese "Lbci", sottolineando quanto la situazione sia "disastrosa" in Libano "nonostante un'estate promettente con risultati e prenotazioni incoraggianti". "Negli ultimi mesi, le nostre vendite di biglietti si erano attestate intorno ai 2,2 milioni di dollari al giorno sul mercato, l'equivalente di 4.500 biglietti al giorno. Tuttavia, negli ultimi dieci giorni fino ad oggi abbiamo assistito a un calo significativo. Le vendite non hanno superato la soglia dei 500.000 dollari, l'equivalente di 1.500 biglietti al giorno", ha spiegato Abboud. (Lib)