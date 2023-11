Business news: Scholz, Nigeria potenziale fornitore di idrogeno e Gnl per la Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria è un potenziale fornitore di idrogeno e gas naturale liquefatto (Gnl) per la Germania. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la visita che sta effettuando a Lagos, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, il capo del governo federale ha affermato che il Paese africano è ben posizionato “per rimanere un attore chiave per l’energia rinnovabile e l’idrogeno, così come per il gas naturale liquefatto, di cui continueremo ad avere bisogno nei prossimi anni fino a quando il mercato dell’idrogeno non sarà completamente consolidato”. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha aggiunto: “Stiamo creando uno dei primi mercati al mondo per l’idrogeno come fonte di energia per la nostra economia”. Come osservato da Scholz, “parte” di questa fonte di energia rinnovabile potrà essere prodotta in Germania, ma in maggioranza dovrà essere importata. “È qui che entrano in gioco Paesi come la Nigeria”, ha quindi evidenziato il cancelliere. Pertanto, il partenariato tedesco-nigeriano avviato nel 2008 nel settore dell’energia e del clima è stato ampliato. Durante il viaggio di Scholz in Nigeria, la società per l'energia tedesca GeoScan ha concluso con il governo di Lagos una dichiarazione d'intenti sull'esplorazione di giacimenti di materie prime. (Geb)