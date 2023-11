Business news: Uganda, Gabon, Niger e Repubblica Centrafricana esclusi dal programma commerciale Agoa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che l’Uganda, il Gabon, il Niger e la Repubblica Centrafricana saranno espulsi dall’African Growth and Opportunity Act (Agoa), un programma commerciale lanciato nel 2000 dall'amministrazione di Bill Clinton con l'obiettivo di fornire ai Paesi dell’Africa sub-sahariana l’accesso esente da dazi negli Stati Uniti per oltre 1.800 prodotti. In una lettera indirizzata al presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Biden ha affermato che il Niger e il Gabon – entrambi attualmente sotto il governo di giunte militari salite al potere con un colpo di Stato – non sono idonei a far parte dell'Agoa perché “non hanno stabilito, o non stanno facendo progressi costanti verso l’istituzione e la protezione del pluralismo politico e dello stato di diritto". L'esclusione della Repubblica Centrafricana e dell'Uganda dal programma è invece dovuta a "gravi violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale" da parte dei loro governi. "Nonostante l'intenso impegno tra gli Stati Uniti e la Repubblica Centrafricana, il Gabon, il Niger e l'Uganda, questi Paesi non sono riusciti a rassicurare gli Stati Uniti sul loro mancato rispetto dei criteri di ammissibilità all'Agoa", afferma Biden nella missiva. (Was)