Business news: crollo prezzi metalli, sudafricana Impala Platinum riduce spesa prevista

- La compagnia sudafricana Impala Platinum ha deciso di ridurre la spesa pianificata in tutte le sue attività, in risposta all'abbassamento dei prezzi dei metalli sul mercato. Lo ha dichiarato il gruppo in una nota. I prezzi dei metalli del gruppo del platino (Pgm), utilizzati dalle case automobilistiche per costruire i catalizzatori necessari a ridurre le emissioni tossiche, sono crollati drasticamente quest’anno, costringendo i minatori a costi operativi elevati. Nel 2023 i prezzi del platino sono scesi finora di circa il 15 per cento, mentre il palladio viene attualmente scambiato intorno a 1.127 dollari l’oncia dopo aver raggiunto un picco superiore a 3 mila dollari nel marzo del 2022 dopo che la Russia - suo principale produttore - ha invaso l'Ucraina. (Res)