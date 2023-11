Business news: Africa, Afdb sigla accordo da 100 milioni di euro con banca Attijariwafa per promuovere commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato un accordo di partecipazione al rischio da 100 milioni di euro con la banca marocchina Attijariwafa per promuovere il commercio intra-africano. L'accordo, riferisce la Banca in un comunicato, consentirà alla banca Attijariwafa di sostenere gli istituti di credito africani impegnati a favore delle piccole e medie imprese (Pmi) locali alle prese con finanziamenti e linee di conferma da parte delle loro banche corrispondenti. Lo schema di condivisione del rischio è destinato a soddisfare la crescente domanda dell’Africa di finanziamenti commerciali in settori economici vitali come l’agricoltura e l’agroalimentare, le energie rinnovabili, l’industria manifatturiera, la sanità, le telecomunicazioni, i trasporti e i servizi. L'accordo contribuirà inoltre a diversificare la produzione, stimolando la creazione di posti di lavoro e entrate fiscali aggiuntive per diversi stati africani, rafforzando così la loro resilienza economica.Agenzia Nova (Agenzia Nova)