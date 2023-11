Business news: Ghana, Afdb approva sovvenzione di 102 milioni di dollari a sostegno del consolidamento fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione del Gruppo della Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato una sovvenzione di 102 milioni di dollari a sostegno del bilancio del programma di consolidamento fiscale e ripresa economica del governo del Ghana, volto a rilanciare le recenti riforme di consolidamento fiscale e ripresa economica. Il programma, afferma l'istituto in un comunicato, rafforzerà le misure di consolidamento fiscale nel paese dell’Africa occidentale e contribuirà ad aumentare la mobilitazione delle risorse destinate a creare maggiore capacità finanziaria per gli investimenti del governo nel paese. Inoltre, il programma rafforzerà il settore finanziario per attrarre investimenti privati ​​in settori critici dell’economia, compreso il settore agricolo. Nel complesso, il programma faciliterà le riforme del governo per la ripresa economica attraverso il miglioramento delle finanze pubbliche, l’aumento della produttività e la creazione di posti di lavoro. La sovvenzione è stata approvata dal Fondo africano di sviluppo, il braccio dell'Afdb che fornisce finanziamenti agevolati per progetti e programmi che promuovono lo sviluppo economico e sociale in 37 paesi africani ammissibili. Il programma sarà attuato nell’arco di due anni, dal 2023 al 2024, dal governo ghanese in stretta collaborazione con la Banca africana di sviluppo. (Res)