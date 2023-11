Germania: chiuso aeroporto Amburgo per sospetta "situazione di ostaggi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Amburgo è stato chiuso a partire da ieri sera per una sospetta situazione di ostaggi, dopo che un uomo armato ha oltrepassato una barriera di sicurezza dello scalo ed è riuscito ad arrivare sulla pista. L'uomo guidava un automobile, a bordo della quale c'era un bambino di quattro anni, secondo quanto affermato dalle forze dell'ordine. Gli agenti di polizia sono entrati in contatto con il guidatore, mentre la moglie dell'uomo avrebbe sporto denuncia per un possibile rapimento di minore. Le autorità ritengono che "una disputa sulla custodia faccia da sfondo a questa situazione". "Siamo sul posto con un grande contingente di servizi di emergenza. Al momento presupponiamo una situazione statica degli ostaggi", ha detto la polizia di Amburgo su X. (segue) (Geb)