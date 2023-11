Riforme: Conte, maggioranza cambi ddl Casellati o si schianterà sul referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge Casellati "è la risposta sbagliata, un modello ibrido e confuso, un ircocervo che non esiste in nessun'altra nazione; distrugge l'equilibrio dei poteri e rende il capo dello Stato nient'altro che un passacarte". Lo afferma, in una intervista a "la Repubblica", il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in merito alla riforma costituzionale del governo sul premierato. Il leader del M5s auspica che la maggioranza "si convinca a modificare in Parlamento" il testo, altrimenti "si andrà a schiantare nel referendum confermativo". (Rin)