Ucraina: ministro Difesa apre indagine su attacco russo contro brigata d'assalto durante premiazione

- Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha ordinato l'apertura di un'indagine su un presunto attacco russo con missili balistici contro la brigata d'assalto ucraina, a seguito della notizia secondo cui più di 20 soldati sarebbero stati uccisi durante una cerimonia di premiazione. "Le mie condoglianze alle famiglie dei soldati caduti della 128ma Brigata Transcarpatica d'assalto di montagna separata", ha detto Umerov in una dichiarazione sui social media, aggiungendo di aver ordinato "un'indagine completa" sull'accaduto. In una dichiarazione separata su Telegram, le forze armate ucraine hanno affermato che la Russia ha attaccato la regione di Zaporizhzhia con il missile balistico Iskander. "I militari sono stati uccisi e anche i residenti locali sono rimasti feriti", secondo il dicastero, che non ha chiarito il numero delle vittime. (Kiu)