Maltempo: appello di Toti su rischi mareggiate in Liguria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sottovalutate la potenza del mare! Questa notte di allerta per temporali su gran parte della Liguria è trascorsa senza particolari criticità, nonostante la forte pioggia che si è abbattuta soprattutto nel Levante. Per la giornata di oggi, però, è stato emesso avviso di bollino nero per mareggiate intense, per questo invito tutti a non andare lungo la costa per fare foto o video. Nei giorni scorsi sono stati necessari alcuni interventi di soccorso a persone che, in modo sconsiderato, si sono avvicinate al lungomare e sono state travolte dalle onde. Massima prudenza ed evitiamo rischi inutili, per noi e per i nostri soccorritori". Lo scrive su Facebook il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. (Rin)