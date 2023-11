Medio Oriente: forze Israele apriranno corridoio umanitario di tre ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) apriranno oggi un corridoio umanitario per consentire l'evacuazione dei residenti della Striscia di Gaza da nord a sud. Lo ha confermato il portavoce in lingua araba, Avichay Adraee. L'evacuazione dei residenti di Gaza da nord a sud lungo la strada Salah al Din sarà consentita dalle 12:00 alle 15:00 italiane. Le Idf hanno accusato ieri il movimento islamista palestinese Hamas di aver attaccato le truppe che lavoravano per aprire un altro corridoio umanitario per evacuare la popolazione civile da nord a sud della striscia di Gaza. Stando a quanto riferito dai militari israeliani, Hamas avrebbe approfittato della situazione lanciando colpo di mortaio e missili guidati anticarro contro le truppe che lavoravano per aprire la strada. Nessun militare israeliano è rimasto ferito nell'attacco. Le Idf avevano già accusato Hamas di aver tentato di impedire ai palestinesi di lasciare la parte settentrionale di Gaza, dove l’esercito ha concentrato la maggior parte dei suoi attacchi aerei e dove è in corso un’offensiva di terra. (Res)