Medio Oriente: Netanyahu, “atomica su Gaza? Parole scollegate dalle realtà”

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha preso le distanze dalle parole del ministro del Patrimonio, Amichai Eliyahu, esponente del partito di estrema destra del Fronte nazionale ebraico, secondo il quale lo sgancio di una bomba nucleare sulla striscia di Gaza sarebbe una possibilità. “Le parole di Eliyahu sono distaccate dalla realtà”, ha affermato Netanyahu in una nota. “Israele e le Forze di difesa israeliane stanno agendo in conformità con i più alti standard del diritto internazionale al fine di prevenire danni alle persone non coinvolte, e continueremo a farlo fino alla vittoria”, ha aggiunto.(Res)