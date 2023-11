Maltempo: Coldiretti, danni dopo ottobre più bollente di sempre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i nubifragi sono finite sott'acqua – precisa la Coldiretti - città e campagne dove si contano coltivazioni, allevamenti e fienili allagati e scoperchiati, serre divelte, alberi abbattuti e rami spezzati ma anche strade rurali franate e terreni ed aziende inaccessibili. La situazione più grave – rileva la Coldiretti – è in Toscana soprattutto a causa dell'esondazioni dei torrenti e dei corsi d'acqua che hanno allagato serre e campi già seminati con colture autunnali come cereali e favino, e delle fortissime raffiche di vento che hanno strappato coperture, troncato alberi e fatto cadere le olive che a questo punto non potranno più essere raccolte. Nei magazzini sommersi dall'acqua – precisa la Coldiretti - sono andati persi migliaia quintali di grano, oltre a semi e concimi con trattori, macchine ed attrezzi agricoli coperti di fango. (segue) (Com)