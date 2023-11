Riforme: Mantovano su premierato, non c'è uno svuotamento del Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non riesco a cogliere questo svuotamento del Parlamento, anzi vi è una esaltazione del suo ruolo”. Lo ha detto, in merito alla riforma costituzionale del governo sul premierato, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ed autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, ospite de “Il caffè della domenica”, su Radio 24. Rispondendo ai rilievi mossi dall'ex presidente del Consiglio e presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato, Mantovano ha aggiunto: “A me non sembra, dal testo della riforma, che ci sia una prospettiva che vede il Quirinale come un palloncino sgonfiato”. (Rin)