Riforme: Mantovano su premierato, testo Cdm viene fuori da percorso ampio

- Il testo approvato dal Consiglio dei ministri "viene fuori da una serie di interlocuzioni iniziate con l’avvio dell’esistenza di questo governo, che hanno visto un confronto con le forze politiche sia di maggioranza che di opposizione, con le forze sociali, con i costituzionalisti. Non è stata una imposizione alla Brenno sulla bilancia, ma un percorso ampio, esteso, che ha portato ad un testo che risponde al programma elettorale del centrodestra". Lo ha affermato, in merito alla riforma costituzionale del governo sul premierato, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ed autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, ospite de “Il caffè della domenica”, su Radio 24. "L’obiettivo è quello di realizzare la piena coerenza tra l’espressione del voto del corpo elettorale italiano, la composizione del Parlamento, l’assetto e gli stessi orientamenti del governo", ha concluso Mantovano. (Rin)