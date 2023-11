Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte nubi diffuse ma in rapido dissolvimento in pianura fino a sereno dal primo mattino, in montagna irregolarmente nuvoloso fino al pomeriggio, quindi sereno. Precipitazioni deboli diffuse nella notte su parte centro orientale di pianura e della fascia alpina e prealpina, in esaurimento al mattino salvo deboli locali sui rilievi alpini nel pomeriggio. Neve oltre 1500 metri. Temperature minime e massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 6 e 10 °C, massime tra 14 e 17 °C. (Rem)