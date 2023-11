© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno ovunque fino al pomeriggio, quindi transito di velature da sud in estensione verso nord e in serata addensamenti irregolari sparsi. Precipitazioni assenti fino al pomeriggio, verso sera deboli su fascia pedemontana e di alta pianura. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve rialzo. In pianura minime intorno a 5 °C, massime intorno a 16 °C. (Rem)