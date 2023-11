Governo: Mantovano, Meloni obiettivo di Putin? Fatti ultimi giorni lo confermano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni è un target per Vladimir Putin? “Mi pare che i fatti degli ultimi giorni lo confermino. C’è stato il tentativo di farle fare qualche errore di comunicazione che invece non c’è stato, perché Giorgia Meloni dice in privato le stesse cose che dice in pubblico”. Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ed autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, ospite de “Il caffè della domenica”, su Radio 24. Il riferimento è allo scherzo telefonico, compiuto nei giorni scorsi da due comici russi, nei riguardi del presidente del Consiglio. (Rin)