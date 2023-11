Medio Oriente: ministero Situazioni emergenza russo invia due aerei con 60 tonnellate di aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due aerei del ministero per le Situazioni di emergenza russo consegneranno 60 tonnellate di aiuti umanitari, compresi cibo e prodotti per l'igiene personale, alla popolazione della Striscia di Gaza. Lo ha riferito su Telegram il dicastero russo, ripreso dai media locali. “Due aerei speciali del ministero per le Situazioni di emergenza russo consegneranno 60 tonnellate di carico umanitario per la popolazione della Striscia di Gaza: cibo, materassi, cuscini, prodotti per l’igiene personale”, si legge nel messaggio. Gli aerei Il-76 del ministero per le situazioni di emergenza sono decollati dall'aeroporto internazionale di Grozny verso l'Egitto. I rappresentanti della Mezzaluna Rossa egiziana reindirizzeranno gli aiuti umanitari ricevuti alla popolazione della Striscia di Gaza. (Rum)