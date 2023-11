Business news: Kazakhstan pronto ad assumere il controllo dell'unità locale di ArcelorMittal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kazakhstan intende assumere il controllo dell'unità locale del colosso siderurgico ArcelorMittal entro la fine di novembre, e non ha intenzione di rivenderla a investitori stranieri in un secondo momento. Lo ha dichiarato il ministro dell'Industria kazako, Kanat Sharlapayev. Sharlapayev ha detto ai giornalisti che per l'operazione il governo non utilizzerà denaro dal bilancio, ma non ha specificato l'importo che il Kazakhstan dovrà versare per assumere il controllo dell'acciaieria di Temirtau, né ha fornito dettagli in merito alle modalità di finanziamento dell'acquisizione. Il ministro ha dichiarato che entrambe le parti hanno concordato i termini preliminari dell'accordo il 22 ottobre, solo pochi giorni prima di un'esplosione e un incendio in una miniera di proprietà della compagnia che ha causato la morte di 46 persone. ArcelorMittal ha confermato i piani per il trasferimento della proprietà dell'acciaieria e delle miniere che la riforniscono di carbone al governo kazako. (Res)