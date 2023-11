Business news: Giappone, Psmc realizzerà stabilimento di semiconduttori da 5,3 miliardi di dollari a Miyagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di semiconduttori taiwanese Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (Psmc) e il conglomerato finanziario giapponese Sbi Holdings hanno scelto un sito della prefettura di Miyagi, nel nord del Giappone, per la realizzazione di una fabbrica di produzione di chip del valore di 800 miliardi di yen (5,3 miliardi di dollari). Lo hanno annunciato le due aziende, nel contesto degli sforzi profusi da Tokyo per rilanciare il Paese come attore di primo piano nell'industria globale dei semiconduttori. Il nuovo stabilimento dovrebbe essere destinato alla produzione di semiconduttori nelle categorie da 28 nanometri, 40 nanometri e 55 nanometri. L'investimento necessario a costruire lo stabilimento e avviare la produzione verrà coperto per metà da Sbi Holdings, e per la metà rimanente da investitori privati, tramite finanziamenti bancari e contributi pubblici. (Git)