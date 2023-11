Business news: per Airbnb utile di 4,8 miliardi di euro nei primi nove mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi dell'anno, il portale di prenotazioni alberghiere e turistiche statunitense Airbnb ha registrato un utile di 4,8 miliardi di euro. I ricavi della società sono aumentati del 18 per cento a 7,2 miliardi di euro. L'amministratore delegato di Airbnb, Brian Chesky, ha spiegato che la campagna estiva è stata un record per l'azienda e che il terzo trimestre è stato il "più redditizio nella storia". I pernottamenti sono aumentati del 17 per cento nel terzo trimestre rispetto a un anno fa, raggiungendo quasi un milione di annunci attivi, con un aumento del 19 per cento rispetto allo sesso periodo del 2022. (Res)