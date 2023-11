Business news: Giappone approva bilancio per l’Expo di Osaka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha approvato il bilancio di previsione da 235 miliardi di yen (1,6 miliardi di dollari) per la costruzione del sito dell'Esposizione mondiale 2025 a Osaka. Come sottolineato dalla stampa giapponese, la cifra è quasi doppia rispetto a quella inizialmente formulata dall’organizzatore. Il bilancio verrà finanziato in parte dal governo centrale, in parte dai governi della prefettura e della città di Osaka, e in parte dal settore privato. L'approvazione del governo giunge giorni dopo l’annuncio dell’accordo tra governo e organizzatori in merito alla stima dei costi, che è aumentata significativamente rispetto a quella originale di 125 miliardi di yen. L'Associazione giapponese per l'Esposizione mondiale aveva già rivisto al rialzo la stima dei costi a dicembre 2020, portandola a 185 miliardi di yen, anche per effetto di modifiche al progetto iniziale. Il ministro dell'Industria Yasutoshi Nishimura e Hanako Jimi, ministra di Stato per l'Expo Mondiale 2025, hanno dichiarato durante una conferenza stampa che l'incremento dei costi per la costruzione del sito è inevitabile per il successo dell’evento, dato anche l'incremento dei costi dei materiali e della manodopera. “Vogliamo (che l’organizzatore) si assicuri che i costi non aumentino ulteriormente”, ha dichiarato Nishimura, prendendo atto delle rimostranze dell’opinione pubblica. (Git)