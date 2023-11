Business news: Mirziyoyev propone istituzione Banca di sviluppo turca in Uzbekistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rafforzare la cooperazione industriale e attuare progetti congiunti su larga scala tra i Paesi del mondo turcofono, è importante istituire una Banca di sviluppo turca che potrebbe avere sede a Tashkent, in Uzbekistan. Lo ha detto il presidente uzbeco Shavkat Mirziyoyev nel suo intervento al vertice dell’Organizzazione degli Stati turchi, in corso ad Astana, in Kazakhstan. Nel suo intervento Mirziyoyev ha espresso “seria preoccupazione” per gli sviluppi del conflitto israelo-palestinese, invitando tutte le parti a cessare immediatamente le ostilità e raggiungere compromessi per propositi umanitari, e ribadendo la necessità di risolvere la questione sulla base del principio “due Stati per due popoli”. Il presidente uzbeco ha quindi avanzato una serie di proposte e iniziative per consolidare i legami tra gli Stati membri dell’organizzazione, che “esprime l’unità del popolo turcofono, il suo grande passato e la sua ricca cultura, i suoi antichi valori”. Oltre alla Banca di sviluppo turca, Mirziyoyev ha proposto un centro di ricerca per la cooperazione commerciale e ha sottolineato la necessità di eliminare le barriere al commercio, di introdurre nuovi meccanismi per incrementare gli scambi e di sviluppare piattaforme per il commercio elettronico. Il leader uzbeco ha toccato anche il tema delle reti di trasporto, con particolare riferimento alle misure per estendere la capacità del cosiddetto Corridoio di mezzo, e ha proposto l’istituzione di un Consiglio delle autorità ferroviarie nell’ambito dell’organizzazione, con sede in Uzbekistan. (Res)