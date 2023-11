Business news: export saudita prodotti petroliferi raffinati +16 per cento in agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di prodotti petroliferi raffinati dell'Arabia Saudita sono cresciute del 16 per cento in agosto rispetto a luglio, grazie a maggiori spedizioni di diesel. E’ quanto emerge dai dati raccolti dalla Joint Organizations Data Initiative (Jodi). Il volume totale dei prodotti petroliferi raffinati esportati ha raggiunto 1,3 milioni di barili al giorno in agosto, un aumento significativo rispetto a 1,1 milioni di barili al giorno del mese precedente. Le esportazioni di spedizioni di diesel nel mese di agosto sono aumentate del 45 per cento, registrando il tasso di crescita mensile più alto osservato negli ultimi tre anni, a 587.000 barili giornalieri. Tuttavia, le esportazioni di olio combustibile in agosto sono diminuite del 15 per cento, ovvero di 24.000 barili giornalieri, rispetto a luglio. Nello stesso periodo il combustibile per l’aviazione è diminuito del 7 per cento, ovvero di 20.000 barili giornalieri. Secondo il database Jodi, il diesel costituiva il 44 per cento del totale delle esportazioni di petrolio delle raffinerie, il 21 per cento dell’olio per motori e per l’aviazione e l’11 per cento dell’olio combustibile. (Res)