Business news: Egitto vuole ridurre del 40 per cento uso combustibili per elettricità entro 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto prevede di ridurre la dipendenza dall'uso di combustibili per produrre elettricità del 40 per cento entro il 2035. Lo ha affermato un funzionario del ministero dell'Elettricità e delle Nuove energie del Paese nordafricano, citato dal quotidiano “Youm 7”. Secondo il funzionario, l’Egitto è già riuscito a ridurre l’uso di carburante nella produzione di elettricità del 20 per cento rispetto agli anni passati grazie all’espansione delle energie rinnovabili e alla recente costruzione delle mega centrali elettriche Siemens. Situate a Beni Suef, Burullus e nella Nuova capitale amministrativa, le centrali elettriche realizzate dall’azienda tedesca hanno svolto un "ruolo importante" nel risparmio di carburante, secondo il funzionario, perché utilizzano la più recenti tecnologie globali con un'efficienza superiore al 60 per cento per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Le energie da fonti rinnovabili contribuiscono attualmente al 20 per cento del carico elettrico massimo dell'Egitto, con una capacità di circa 7.000 megawatt. Il governo egiziano prevede di generare il 42 per cento della propria elettricità da fonti rinnovabili 2030. (Cae)