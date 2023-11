Business news: Egitto esamina proposte per investire nel "Triangolo d'Oro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio egiziano Tarek el Molla ha esaminato alcune proposte e offerte d’investimento nella zona economica del "Triangolo d'oro”, area fertile compresa tra il Nilo e il Mar Rosso ricca di miniere di metalli preziosi per l’industria. Secondo il quotidiano “Al Ahram”, un incontro al riguardo si è tenuto tra El Molla e il presidente dell'Autorità generale della zona economica del Triangolo d'oro (Gagtez), Adel Saied. Quest’ultimo ha illustrato le proposte per la realizzazione di complessi industriali nella prima fase del progetto economico Gagtez, fortemente voluto dal presidente della Repubblica, Abdel Fattah al Sisi, mentre il ministro del Petrolio ha sottolineato l'importanza di superare ogni ostacolo che impedisca la realizzazione di progetti di investimento in tutti i campi, alla luce della la volontà del Cairo di massimizzare i profitti dalle sue risorse naturali. (Cae)