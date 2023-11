Business news: economia +3,7 per cento nel primo semestre grazie a settore non-petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia degli Emirati Arabi Uniti è cresciuta del 3,7 per cento nella prima metà dell'anno, guidata dalla forte crescita del settore non petrolifero, mentre il paese continua a perseguire i suoi obiettivi di diversificazione. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Abdulla bin Touq. Anche se il tasso di crescita economica del primo semestre "può sembrare modesto" rispetto allo scorso anno, si tratta comunque di "una crescita robusta sullo sfondo dell'incertezza globale e regionale", ha detto il ministro a Dubai, citato dal quotidiano emiratino “The National”. La "sconcertante" crescita del 5,9 per cento del settore non petrolifero nei primi sei mesi dell'anno è "una notizia ancora migliore", poiché rappresenta circa il 71 per cento del prodotto interno lordo, illustrando il successo delle iniziative di diversificazione degli Emirati Arabi Uniti, ha affermato ancora Abdulla bin Touq. Il Pil non petrolifero della seconda economia del mondo arabo è aumentato del 4,5 per cento su base annua raggiungendo i 312 miliardi di dirham (84,9 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-marzo. (Res)