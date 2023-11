Business news: Tunisia istituisce comitato per guidare banche pubbliche in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Ahmed Hachani, ha istituito un comitato direttivo interno alla presidenza del Governo, al fine di risolvere i problemi delle banche di proprietà pubblica. Lo si apprende da un comunicato stampa diramato dal governo tunisino, secondo il quale la decisione è stata annunciata durante una sessione di lavoro ministeriale. Alla sessione di lavoro hanno partecipato il ministro delle Finanze, Sihem Boughdiri Nemsia, e il governatore della Banca centrale, Marouane Abassi. L'obiettivo del comitato è "consentire alle banche pubbliche di riacquistare il loro ruolo di istituzioni finanziarie sostenibili, in grado di sostenere l'economia e di investire nel lungo e medio termine". La sessione di lavoro, tenutasi presso il Palazzo del governo a La Kasbah, a Tunisi, ha esaminato gli scenari proposti per la gestione delle partecipazioni pubbliche in queste istituzioni finanziarie. A tal proposito, Hachani ha sottolineato l'imperativo di preservare il capitale di queste banche, valutandone la situazione caso per caso e individuando soluzioni alle difficoltà finanziarie che incontrano. (Tut)