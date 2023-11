Business news: Kenya, agenzia delle entrate propone di tassare articoli turisti di valore superiore a 500 dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia delle entrate del Kenya (Kra) ha annunciato l'intenzione di tassare gli articoli nuovi e usati di valore superiore a 500 dollari appartenenti ai turisti del Paese, sollevando forti critiche. Lo riferisce il sito di informazione keniota "Tuko", precisando che per esaminare la questione il Comitato finanziario e di pianificazione dell'Assemblea nazionale ha convocato i rappresentanti del Kra. "C'è bisogno di specificare meglio di quali articoli si parli, e anche di rivedere e rendere le normative più amichevoli", ha dichiarato il presidente della commissione parlamentae, Kimani Kuria, osservando che i regolamenti della legge sulla gestione delle dogane della comunità dell’Africa orientale (Eac) - blocco regionale cui il Kenya appartiene - sono stati approvati quando 500 dollari erano una somma elevata. Il Kenya, ha aggiunto Kuria, è l’unico Paese del blocco che ha applicato queste leggi, rendendo Nairobi meno competitiva rispetto ai suoi vicini, una mossa che potrebbe spaventare i turisti. La proposta ha sollevato un'ondata di proteste in Kenya, per il timore che la misura finisca per far scegliere ai turisti altri Paesi in cui viaggiare. La decisione del Kra arriva in un momento di aumento dei tassi di interesse, dopo che a giugno la Banca centrale ha portato il tasso di prestito base al 10,5 per cento. (Res)